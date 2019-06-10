مباراة البرتغال وهولندا.. تعرف على الأفضل والأسوأ في تقييم اللاعبين و“صدمة“ دي ليخت

صنعت البرتغال التاريخ، بعد تتويجها بأول بطولة لمسابقة دوري الأمم الأوروبية، عقب الفوز على هولندا بهدف مقابل لا شيء، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب ”الدراغاو“، في مدينة بورتو البرتغالية.

ويعود الفضل في تتويج المنتخب البرتغالي بدوري الأمم الأوروبية إلى لاعب الوسط الشاب غونزالو غويديس، نجم فالنسيا الإسباني، الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 60، بعد تلقيه تمريرة رائعة من برناردو سيلفا، نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ليسدد كرة قوية لم يستطع الحارس الهولندي كاسبر سيليسين التصدي لها.

ووضح الإرهاق على لاعبي هولندا خلال المباراة، بعد لقاء المنتخب الإنجليزي في الدور قبل النهائي، والذي حسمته ”الطواحين“ بعد وقت إضافي، في حين لم يكن كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، في حالته المعهودة، بعد تسجيله ”هاتريك“ في مباراة سويسرا في الدور قبل النهائي.

ورصدت صحيفة ”إيفينينغ ستاندرد“ البريطانية تقييم لاعبي المنتخبين في المباراة النهائية.

وخطف برناردو سيلفا وغونزالو غويديس الأضواء من كريستيانو رونالدو، بعد تألقهما في اللقاء، وحصل كل منهما على 8 درجات، يليهما الحارس روي باتريسيو وفونتي وسيميدو وفرنانديز ودانيلو بـ7 درجات، ودياز وغيريرو وكريستيانو رونالدو بـ6 درجات، وحصل البديلان دياز وموتينيو على 6 درجات أيضًا.

وفي منتخب هولندا، حصل ممفيس ديباي وفرانكي دي يونغ وفينالدوم ودينزل دومفريس ومارتن دي رون والبديلين برومس وفان دي بيك على 6 درجات، وسيليسين وفيرجيل فان دايك وريان بابل ودالي بليند على 5 درجات، في حين جاء ماتياس دي ليخت في مؤخرة تقييم لاعبي المنتخبين بـ4 درجات فقط.