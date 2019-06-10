ماذا قال كريستيانو رونالدو عن تتويج البرتغال بدوري الأمم الأوروبية وهوسه بالكرة الذهبية؟

كشف كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، عن سعادته الكبيرة بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية، بالانتصار على هولندا (1-0)، يوم الأحد، في المباراة النهائية على ملعب ”الدراغاو“ في بورتو.

ويعتبر هذا اللقب الثاني لرونالدو بقميص البرتغال، بعد قيادة ”برازيل أوروبا“ للتتويج بكأس الأمم الأوروبية، في فرنسا عام 2016.

وقال رونالدو، في تصريحات لموقع ”يويفا“ الرسمي: ”لقد كان هذا رائعًا.. أنا سعيد للغاية بعد الفوز بهذه الكأس هنا، أمام الشعب البرتغالي“.

وتابع: ”هذا شرف عظيم لي“.

وواصل: ”لقد قدمت كل ما لدّي طوال مسيرتي، وبغض النظر عن ما يقوله الناس، الأرقام تتحدث عن نفسها“.

وأردف: ”الحصول على جائزة فردية؟ لقد حققت أشياء جيدة، ما الذي يُمكنني فعله أكثر؟، بالتأكيد الجوائز الفردية تساعد على تقديم المزيج، لكنني لست مهووسًا بالجوائز، الأمور تحدث بشكل طبيعي“.

واستطرد: ”لا أدري هل أستحق الحصول على جائزة فردية (الكرة الذهبية)، سأترك الأمر لكم، عليك أنّ تقيم، ولكن الألقاب الجماعية والإنجازات الفردية تُساعد أيضًا“.

وشارك رونالدو في مباراتين فقط خلال البطولة، لكنه نجح في تسجيل 3 أهداف، جاءت جميعها في الدور قبل النهائي، أثناء الانتصار على سويسرا (3-1).

وجاء هذا اللقب بمثابة تعويض معنوي لـ“صاروخ ماديرا“، بعد فشله في قيادة فريقه يوفنتوس إلى لقب دوري أبطال أوروبا، في الموسم المنصرم.