إسبانيا ضد السويد في تصفيات يورو 2020.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

تستأنف، اليوم الاثنين، مباريات تصفيات بطولة أوروبا (يورو 2020) ومباريات كأس العالم للسيدات التي تستضيفها فرنسا.
وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الاثنين العاشر من يونيو /حزيران، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة:
تصفيات بطولة أوروبا 2020:
التشيك VS الجبل الأسود، الساعة الـ 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ 20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 3.
بلغاريال VS كوسوفو، الساعة الـ 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ 20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 5.
الدنمارك VS جورجيا، الساعة الـ 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ 20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 6.
إسبانيا VS السويد، الساعة الـ 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ 20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 1.
مالطة VS رومانيا، الساعة الـ 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ 20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 10.
صربيا VS ليتوانيا، الساعة الـ21:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ 20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 4.
أوكرانيا VS لوكسمبورغ، الساعة الـ 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ 20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 7.
كأس العالم للسيدات:
الأرجنتين VS اليابان، الساعة الـ19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 4.
كندا VS الكاميرون، الساعة الـ 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ 21:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 9.