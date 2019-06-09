البرازيل تكتسح هندوراس بسباعية وديًا استعدادًا لكوبا أمريكا (فيديو)

اكتسح المنتخب البرازيلي، ضيفه الهندوراس بسبعة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جرت بين المنتخبين في إطار استعدادات راقصي السامبا لبطولة كوبا أمريكا لكرة القدم التي ستقام منتصف الشهر الجاري.

أنهى المنتخب البرازيلي الشوط الأول لصالحه متقدمًا برباعية نظيفة سجلها غابرييل خيسوس (هدفين) في الدقيقتين 6 و47، وتياغو سيلفا وفيليبي كوتينيو من ضربة جزاء في الدقيقتين 13 و37.

وأضاف المنتخب البرازيلي ثلاثة أهداف أخرى خلال شوط المباراة الثاني عبر دافيد ناريس وروبيرتو فيرمينيو و ريشارليسون دي أندرادي في الدقائق 56 و65 و70.

وتخوض البرازيل كوبا أمريكا في المجموعة الأولى بجانب منتخبات بوليفيا وفنزويلا وبيرو.