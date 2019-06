ضربة جديدة لمنتخب البرازيل بإصابة آرثر ميلو (صور)

تعرض المنتخب البرازيلي لضربة جديدة، قبل أيام على بداية مشواره في كوبا أمريكا 2019.

وسقط لاعب الوسط آرثر ميلو مصابًا في الشوط الأول من مباراة البرازيل مع الهندوراس، في إطار استعدادات السليساو لكويا أمريكا.

واضطر تيتي مدرب البرازيل لإخراج ميلو والاعتماد على آلان في الدقيقة 32، حيث غادر ميلو وهو يبكي بحرقة، ما قد يشير إلى أن إصابته ستبعده عن كوبا أمريكا، التي تستضيفها البرازيل بين 15 يونيو و7 يوليو.

وكان المنتخب البرازيلي قد تعرض لضربة قوية بعدما تأكد غياب نجمه نيمار، بعد إصابته في مواجهة قطر استعدادًا لكوبا أمريكا.

وأنهى منتخب البرازيل متفوقَا 3/0 على الهندوراس، سجلها غابرييل جيسوس في الدقيقة 6، وتياغو سيلفا في الدقيقة 13، وفيليب كوتينيو في الدقيقة 37.

ويلعب منتخب البرازيل في كوبا أمريكا ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب: بوليفيان، وفنزويلا، وبيرو.

وأحرز منتخب البرازيل لقب كوبا أمريكا 8 مرات آخرها العام 2007.

Arthur’s injury vs Honduras looks bad… #AnimoArthur ❤️ pic.twitter.com/jykenAND18

❗️Arthur has picked up an injury against Honduras. Copa America starts on Friday. pic.twitter.com/1C1tdlVDxB

— barcacentre (@barcacentre) June 9, 2019