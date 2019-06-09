هدف مباراة البرتغال وهولندا.. 1/0 للفريق البرتغالي (فيديو)

تقدم جيديش لاعب المنتخب البرتغالي بهدف في شباك نظيره الهولندي خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب ”الدراغاو“ في مدينة بورتو البرتغالية في نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية، التي يسدل الستار على نسختها الأولى.

وكسر الفريق البرتغالي الجدار في الدقيقة 60 واستلم جديش الكرة على حدود منطقة الجزاء صاروخية في الشباك الهولندية.

البرتغال 1 × 0 هولندا | هدف غويدس pic.twitter.com/7Wd2aauLnK — مجنوووووون كوره (@6y721J3dvCJOEkz) June 9, 2019

تأهل منتخب البرتغال إلى نهائي البطولة من خلال تصدر المجموعة برصيد 8 نقاط ، عقب التغلب على إيطاليا وبولندا والتعادل معهما ثم الفوز على سويسرا بدور الأربعة بنتيجة 3-1، ليتجنب المنتخب البرتغالي الهزيمة في لقاءاته الخمسة الماضية، وسجل 8 أهداف واستقبل 4 أهداف.

وصعد منتخب هولندا بعد صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط عقب الفوز على فرنسا وألمانيا والتعادل مع الأخيرة والخسارة أمام الديوك، وفاز الطواحين على إنجلترا بنتيجة 3-1، وسجل الفريق 11 هدفًا واستقبل 5 أهداف.