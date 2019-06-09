غونزالو غويديس يقود منتخب البرتغال للفوز على هولندا والتتويج بأول نسخة بدوري الأمم الأوروبية (فيديو)

حق المنتخب البرتغالي لقب النسخة الأولى بدوري الأمم الأوروبية، بعد فوزه 1/0، على منافسه الهولندي، الأحد، على ملعب الدراغاو، في المباراة النهائية للبطولة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وكان الشوط الثاني أكثر إثارة، حيث تبادل المنتخبان الفرص، وخطف غونزالو غويديس الهدف الوحيد في المباراة، في الدقيقة 60، بتسديدة قوية ورائعة، فشل الحارس ياسبر سيليسين في التصدي لها.

دوري الامم الأوروبية | البرتغال 1 – 0 هولندا | هدف غيديش#البرتغال_هولندا في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/Xoi8Z3WQth — اهداف المباريات HD (@arbhdd) June 9, 2019

وهذا ثاني ألقاب المنتخب البرتغالي في مسيرته، بعد الفوز ببطولة كأس الأمم الأوروبية 2016 في فرنسا قبل 3 أعوام.

ولم يخسر منتخب البرتغال أي مباراة في دوري الأمم الأوروبية، حيث فاز على إيطاليا (1/0)، وبولندا (3/2)، وسويسرا (3/1)، وتعادل تع إيطاليا (0/0)، وبولندا (1/1).

في حين خسر منتخب هولندا للمرة الثانية في البطولة، بعد أن خسر أمام فرنسا(1/2)، في حين تغلب على ألمانيا (3/0)، وفرنسا (2/0)، ثم تعادل مع ألمانيا (2/2)، وإنجلترا (3/1).

وواصل المنتخب الهولندي فشله في المباريات النهائية، حيث خسر 3 مرات في نهائي كأس العالم، أعوام 1974، و1978، و2010، والآن خسر في نهائي دوري الأمم الأوروبية، وأحرز لقبًا وحيدًا، وكان في كأس الأمم الأوروبية العام 1988.

ووصل المنتخب البرتغالي إلى المباراة النهائية عقب فوزه 3/1 على سويسرا، بفضل ثلاثية (هاتريك)، من النجم كريستيانو رونالدو، وتغلب كذلك المنتخب الهولندي 3/1 على إنجلترا في نصف النهائي.

ويبلغ إجمالي الجوائز المالية للنسخة الأولى بدوري الأمم الأوروبية 76.25 مليون يورو، حيث يحصل الفائز باللقب (البرتغال) على 10.5 مليون يورو، في حين يحصل الوصيف (هولندا) على 9 ملايين يورو، مقابل 8 ملايين يورو لصاحب المركز الثالث (إنجلترا)، و7 ملايين يورو لصاحب المركز الرابع (سويسرا).