الموعد والقنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد هولندا اليوم في نهائي دوري الأمم الأوروبية

يواجه منتخب البرتغال نظيره الهولندي، مساء اليوم الأحد، بملعب ”الدراغاو“ بمدينة ”بورتو“ البرتغالية، في نهائي النسخة الأولى من مسابقة دوري الأمم الأوروبية، بينما تلعب سويسرا مع إنجلترا في الثالثة عصرًا لتحديد صاحب المركز الثالث.

وصعد منتخب البرتغال إلى نهائي البطولة بعد فوزه على سويسرا بنتيجة 3 – 1 ضمن منافسات الدور نصف النهائي، بينما تغلب منتخب هولندا على إنجلترا بالنتيجة ذاتها بعد اللجوء إلى الوقت الإضافي.

ويسعى منتخب البرتغال لتحقيق اللقب القاري الثاني في غضون ثلاث سنوات، بعدما توج بطلًا لمسابقة كأس الامم الأوروبية التي أقيمت في فرنسا عام 2016.

ويمتلك منتخب البرتغال بعض الأفضلية في تحقيق الفوز على هولندا في مباراة اليوم، إذ سيكون متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور، بجانب تواجد كريستيانو رونالدو، الذي قاد منتخب بلاده للصعود إلى المباراة النهائية بعدما سجل 3 أهداف ”هاتريك“ في شباك سويسرا.

في المقابل يسعى منتخب هولندا بقيادة المدافع المميز فيرجيل فان دايك لاستعادة أمجاده بالحصول على بطولة دوري الأمم الأوروبية من أجل مواصلة صحوته وتعويض تراجعه في السنوات الأخيرة بعدما فشل التأهل إلى كأس العالم 2018 وكأس أوروبا 2016.

وقدم منتخب هولندا عروضًا رائعة في النسخة الحالية من مسابقة دوري الأمم الأوروبية، بعدما نجح في التأهل للدور نصف النهائي بعدما تصدر مجموعته أمام فرنسا وألمانيا قبل أن يقصي إنجلترا في طريقه إلى المباراة النهائية.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة البرتغال وهولندا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 1، بتعليق عصام الشوالي.