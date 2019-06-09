البرتغال ضد هولندا في نهائي دوري الأمم الأوروبية.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

تستمر اليوم الأحد المباريات الودية الدولية استعدادًا لكأس كوبا أمريكا في البرازيل والأمم الأفريقية في مصر، كما ستقام المباراة النهائية لدوري الأمم الأوروبية بين البرتغال وهولندا ومباراة تحديد المركز الثالث بين إنجلترا وسويسرا.

وفيما يأتي مواعيد مباريات، اليوم الأحد، التاسع من يونيو /حزيران، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة:

دوري الأمم الأوروبية:

سويسرا VS إنجلترا، الساعة الـ 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ15:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 1.

البرتغال VS هولندا، الساعة الـ 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ 20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 1.

كأس العالم للسيدات:

أستراليا VS إيطاليا، الساعة الـ 14:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ 13:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 4.

البرازيل VS جامايكا، الساعة الـ 16:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ 15:30بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 4.

إنجلترا VS اسكتلندا، الساعة الـ 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ 18:00بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 4.

مباريات ودية:

البرازيل VS هندوراس، الساعة الـ 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ 21:00 بتوقيت القاهرة قناةbeIN SPORTS HD 2.

بيرو VS كولومبيا، الساعة الـ 00:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ 23:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3.

الدوري المغربي:

الكوكب المراكشي VS الوداد البيضاوي، الساعة الـ 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ 19:00 بتوقيت القاهرة على القناة الرياضية مباشر HD.

الجيش الملكي VS المغرب التطواني، الساعة الـ 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:00 بتوقيت القاهرة على قناة تمازيغت المغربية.

يوسفية برشيد VS أولمبيك أسفي، الساعة الـ 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على القناة الرياضية مباشر HD.

الرجاء البيضاوي VS الدفاع الحسني الجديدي، الساعة الـ 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:00 بتوقيت القاهرة على القناة الرابعة المغربية.

حسنية أغادير VS شباب الريف الحسيمي، الساعة الـ 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:00 بتوقيت القاهرة على قناة تمازيغت المغربية.

اتحاد طنجة VS الفتح الرباطي، الساعة الـ 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:00 بتوقيت القاهرة على القناة الخامسة المغربية.

الدوري التونسي:

الأفريقي VS الترجي، الساعة الـ 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:00 بتوقيت القاهرة على القناة الرياضية الوطنية 1.