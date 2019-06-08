كريستيانو رونالدو يوقف حافلة المنتخب البرتغالي لاحتضان طفل (فيديو وصور)

قدّم كريستيانو رونالدو قائد البرتغال لفتة إنسانية رائعة عندما طالب حافلة المنتخب الوطني بالتوقف عندما شاهدا طفلًا مريضًا يحمل لافتة مكتوبًا عليه ”إنه يريد احتضان رونالدو“.

وسجل مهاجم يوفنتوس متجدد الشباب ثلاثية بينها هدفان قرب النهاية ليقود البرتغال للفوز 3/1 على سويسرا في الدور نصف النهائي لدوري الأمم الأوروبية يوم الأربعاء الماضي.

وكان رونالدو يستعد مع زملائه لخوض نهائي البطولة غدًا الأحد أمام هولندا وبينما كان عائدًا في حافلة الفريق إلى فندق الإقامة بعد التدريب وجد طفلًا على طريق العودة من استاد ”بيسا“ في بورتو يحمل لافتة مكتوبًا عليها ”كريستيانو، أعطني عناقًا“.

وطالب رونالدو، البالغ من العمر 34 عامًا، الحافلة بالتوقف على الفور ليسمح لإدواردو موريرا، البالغ من العمر 11 عامًا، بالدخول إلى السيارة واحتضانه والتقاط صورة معه.

ويعاني موريرا من سرطان في الدم وعمره عامان وخضع لعملية زرع نخاع عظمي لكن مشكلته الصحية لم تنته بعد، لذلك يرى رونالدو أن ما فعله يمثل شيئًا بسيطًا لإسعاد هذا الطفل.

ويشتهر رونالدو بلفتاته الإنسانية المستمرة خاصة تجاه الأطفال من جميع أنحاء العالم لا سيما من يعاني منهم من المرض.