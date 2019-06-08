ماذا قال كريستيانو رونالدو عن مباراة البرتغال ضد هولندا في نهائي دوري الأمم الأوروبية؟

أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، وقائد البرتغال، عن جاهزية زملائه لمواجهة منتخب هولندا، عشية مباراة المنتخبين في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ويواجه المنتخب البرتغالي نظيره الطواحين الهولندية على ملعب ”الدراغاو“، مساء غد الأحد، في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وقال رونالدو لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“: ”عندما أرتدي قميص المنتخب الوطني، يكون لديّ شعور مختلف عن اللعب للنادي، إنه لشرف كبير بالنسبة لي“.

وأضاف: ”إنها بلدي، عائلتي برتغالية، وأصدقائي أيضًا، لقد نشأت في البرتغال، لذلك من المهم أن أرتدي قميص المنتخب الوطني، والأمر يُصبح أكثر تميّزًا مع القتال للحصول على الألقاب، كما كان الحال في يورو 2004 و2006“.

وتابع: ”غدًا سيكون النهائي الثالث لنا، وآمل أن أفوز في اثنين من الثلاثة، ذلك سيكون رائعًا، نحن إيجابيون، ولدينا فرصة كبيرة، لأننا نلعب في ملعبنا“.

وأردف: ”آمل أن يكون الملعب رائعًا، وأن تقوم الجماهير بتشجيعنا من أجل دفعنا، وأن نستفيد نحن من ذلك، نحن سنحاول تقديم أفضل ما لدينا، حتى نُصبح أبطالًا“.

وشدد: ”هولندا منتخب ممتاز، لقد لعبوا بشكل جيد، لقد كنت أشاهد مبارياتهم الأخيرة، لديهم فريق ممتاز، ويمتلكون لاعبين رائعين، لاعبين شبابًا ولاعبين لديهم خبرة، مما يجعلهم فريقًا أقوى“.

وأتم: ”نحن نعلم أنهم سيكونون خصمًا صعبًا للغاية، لكن هكذا تكون النهائيات“.