وكلاء نيمار: إيقاف بعض الحملات الترويجية بعد مزاعم الاغتصاب

أعلن وكلاء نجم كرة القدم البرازيلية نيمار داسيلفا، يوم الجمعة، أنه توصل لاتفاق مع بعض الشركات الراعية بإيقاف بعض الحملات الترويجية عقب مزاعم اتهامه باغتصاب امرأة في باريس الشهر الماضي.

وقالت وكالة (إن.آر سبورتس)، التي تملك حقوق اسم وصورة نيمار، في بيان إنه لم يتم إلغاء أي عقود رعاية. ولم توضح الوكالة أي تفاصيل عن الحملات الترويجية التي توقفت.

ونفى نيمار، لاعب باريس سان جيرمان، المزاعم، وقال إن المرأة حاولت ابتزازه. ولم يتسن الحصول على تعليق من المرأة التي تتهم نيمار.

وقالت (إن.آر سبورتس) في جزء من البيان: ”كل الشركاء ولأسباب واضحة يدركون ويعون الأحداث الجارية“.

واتهمت امرأة نيمار (27 عامًا) باغتصابها في فندق بباريس الشهر الماضي. وتحقق شرطة ساو باولو في الاتهام.

وقالت المرأة في التحقيقات إنها تعرفت على نيمار عن طريق تطبيق إنستجرام للتواصل الاجتماعي. وقال نيمار إنه قابلها بموافقتها في باريس ودفع لها ثمن تذكرة الطائرة والإقامة في الفندق.

وعقب تقارير إعلامية بشأن المسألة، بث نيمار مقطع فيديو مطولًا عبر إنستغرام نفى فيه الاتهامات وزعم أنه كان ضحية للابتزاز ونشر الرسائل التي تبادلها مع الضحية المزعومة عبر واتساب بما في ذلك مجموعة من الصور الحميمة التي تلقاها منها.

ويوم الخميس عبرت شركة نايكي عن ”قلقها البالغ“ من مزاعم الاغتصاب وأثارت التساؤلات بشأن رعايتها لأحد أشهر الرياضيين في العالم.

وأكدت المسؤولة الإعلامية لماستركارد في البرازيل لـ“رويترز“، أن الشركة كانت تخطط لحملة تتزامن مع بطولة كأس كوبا أمريكا التي ستنطلق هذا الشهر لكنها لم تؤكد قرار إيقاف نيمار عن الظهور فيها.

ولم يتسن لـ“رويترز“ الحصول على تعليق من ممثلي شركة ماستركارد الأمريكية بخصوص هذه القضية.

وأعلن الاتحاد البرازيلي للعبة في بيان أن نيمار سيغيب عن منافسات كوبا أمريكا بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الكاحل خلال الفوز 2-صفر على قطر في مباراة ودية. وانضم ويليان بدلًا من نيمار.