موقع عالمي يسلط الضوء على ماجي زوجة محمد صلاح وكيف كانت السر وراء نجاحه (فيديو)

نشر موقع ”سوكر ستوريز“ فيديو تحدث خلاله باستفاضة عن ماجي محمد صادق، زوجة الدولي المصري محمد صلاح، هداف ليفربول والدوري الإنجليزي، ووصفها بأنها ”السر وراء نجاح صلاح“، وأنه لولاها لما كان وصل إلى ما هو عليه الآن.

وتُوّج ”صلاح“ بلقب هداف الدوري الإنجليزي في أول موسمين له مع ليفربول، كما تُوّج الأسبوع الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا مع الفريق لأول مرة منذ 2005 ليصبح أول مصري يحرز لقب دوري الأبطال.

وجاء في الفيديو الذي لا تتجاوز مدته الدقائق الأربع، أن صلاح تعرّف على ماجي خلال أيام دراستهما، وتزوجا في 2013 حينما كان يلعب في بازل السويسري.

وقارنها الموقع بأقرانها من زوجات وصديقات النجوم، مثل: جورجينا رودريغيز صديقة كريستيانو رونالدو، وأنتونيلا روكوزو زوجة ليونيل ميسي، وشاكيرا صديقة جيرارد بيكيه، لكنه اعتبرها غامضة أكثر منهن لأنها لا تظهر كثيرًا، ولا تهتم بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا تستعرض جمالها وجسمها عبر الصور والفيديوهات وذلك مراعاة لتعاليم الإسلام التي يتمسك بها صلاح وزوجته.

وأشاد الفيديو كذلك بدور ”ماجي“ بربط صلاح بأصوله المصرية الريفية، كما أنها تدير مؤسسته الخيرية، وتحثه على مواصلة هذه الأعمال، وتسمح له بالتركيز في الملعب، وتتولى هي إدارة الأمور خارجه.

وألقى الفيديو الضوء على تعليم ”ماجي“ وعملها في التكنولوجيا الحيوية رغم عدم ظهورها كثيرًا في الأضواء والذي اقتصر على احتفال ليفربول بنهاية الموسمين الأخيرين، وكذلك في مدريد، يوم السبت الماضي، عقب تتويج صلاح بلقب دوري الأبطال.

ويقضي ”صلاح“ حاليًا إجازة قصيرة في مصر قبل الانضمام إلى معسكر المنتخب المصري الذي سيستضيف نهائيات كأس الأمم الأفريقية في وقت لاحق من الشهر الحالي.