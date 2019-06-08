ميسي يقود الأرجنتين إلى اكتساح نيكاراغوا بخماسية استعدادًا لكوبا أمريكا (فيديو)

حقق منتخب الأرجنتين فوزًا كبيرًا بنتيجة 5/1، أمام نظيره نيكاراغوا، في اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين، فجر اليوم السبت، في إطار استعدادات راقصي التانغو لمنافسات كوبا أمريكا 2019، المقررة يوم 15 من الشهر الجاري، في البرازيل.

وتقدم ليونيل ميسي لصالح الأرجنتين في الدقيقة (37) بهدف رائع بعد مراوغة 3 لاعبين من دفاعات الخصم داخل منطقة الجزاء، وعاد مرة أخرى البرغوث الأرجنتيني لإحراز الهدف الثاني بعد دقيقة واحدة، بعد متابعة تسديدة أغويرو التي ردت من الحارس، لتجد قائد الأرجنتين أمامها ليضعها في المرمى بسهولة.

وسجل اللاعب لاوتارو مارتينيز، مهاجم فريق إنتر ميلان، الهدفين الثالث والرابع لمنتخب الأرجنتين، في الدقيقتين (63)، (73) من عمر اللقاء.

واختتم روبرتو بيرييرا، وسط ميدان فريق واتفورد الإنجليزي، خماسية الأرجنتين، في الدقيقة (81)، وفي الدقيقة الأخيرة، سجل جوان باريرا هدف حفظ ماء الوجه لمنتخب نيكاراجوا الوحيد في المباراة.

يذكر أن منتخب الأرجنتين يفتتح منافسات بطولة كوبا أمريكا، يوم الأحد، الموافق 16 يونيو أمام منتخب كولومبيا.