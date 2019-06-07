”كاف“ يعلق في بيان رسمي على اتهام رئيسه أحمد أحمد بالفساد

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”الكاف“ بيانًا رسميًا يوم الجمعة، للتعليق على اتهام رئيسه أحمد أحمد بالفساد.

وأكد ”كاف“ أن رئيسه أحمد أحمد حر طليق، بعد أن أفرج عنه جهاز مكافحة الفساد والجرائم المالية دون توجيه أي اتهامات له.

وأوقف أحمد أحمد في العاصمة الفرنسية باريس، بعد الشكوى التي تقدم بها عمرو فهمي، السكرتير العام السابق للكاف ضده، بتهمة الفساد، قبل أن يُفرج عنه.

وأوضح ”كاف“ أن رئيسه لا يواجه أي اتهامات، وأنه حر طليق يباشر أعماله.

واتهم عمرو فهمي رئيس الكاف بالتعاقد مع شركة فرنسية لتوريد معدات رياضية للكاف، خاصة أن رئيس الشركة صديقه، وتتضمن الاتهامات أيضًا منح رشوة قدرها 20 ألف دولار لرؤساء الاتحاد الأفريقية، والإنفاق ببذخ على شراء السيارات من أموال الاتحاد القاري.