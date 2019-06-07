تطور لافت بشأن مستقبل آدريان رابيو مع باريس سان جيرمان؟

أفادت تقارير صحفية فرنسية اليوم الجمعة، أن لاعب الوسط الفرنسي آدريان رابيو، قد يستمر في اللعب مع باريس سان جيرمان، رغم انتهاء عقده مع النادي، وقرار إدارة النادي تجميده والخلافات العميقة بين الطرفين.

وبحسب موقع ”le10sport“ فإن رابيو، البالغ من العمر 24 عامًا، أصبح مستعدًا للبقاء مع باريس سان جيرمان، والتوقيع على عقد جديد مع بطل الدوري الفرنسي، رغم أنه وقع في خلافات كبيرة مع النادي، وقررت إدارة باريس سان جيرمان تجميد اللاعب، حيث لم يلعب مع الفريق في أي مباراة منذ 11 ديسمبر الماضي، وكان آخر ظهور له في مباراة باريس سان جيرمان والنجم الأحمر الصربي في دوري أبطال أوروبا، حيث رفض كلَّ العروض لتجديد عقده.

وأشار ”le10sport“ إلى أن عودة ليوناردو الوشيكة إلى منصب المدير الرياضي في باريس سان جيرمان لعبت دورًا أساسيًا في تغيير وجهة رابيو الذي ارتبط بعدد من الأندية أبرزها برشلونة وليفربول وريال مدريد ويوفنتوس.

وأشار الموقع إلى أن ليوناردو اتصل بوالدة رابيو هاتفيًا، وهي وكيلة أعماله أيضًا، وأقنعها بضرورة تغيير نجلها موقفه في الميركاتو الصيفي والاستمرار مع بطل الدوري الفرنسي.

ورابيو من خريجي باريس سان جيرمان، وشارك لأول مرة مع الفريق العام 2012، علمًا أنه يملك 227 مباراة مع الفريق، سجل فيها 24 هدفًا.