بعد انتهاء التحقيقات معه.. إخلاء سبيل أحمد أحمد رئيس ”كاف“ من قبل الشرطة الفرنسية

قررت الشرطة الفرنسية، يوم الخميس، إخلاء سبيل الملغاشي أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بعد القبض عليه؛ للتحقيق في الاتهامات المنسوبة إليه بشأن تورطه في قضايا فساد.

ووفقًا لمجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية، تم إخلاء سبيل رئيس ”الكاف“ وعاد إلى مقر إقامته بالعاصمة باريس، بعد انتهاء التحقيق معه.

وفي وقت سابق الخميس، ألقي القبض على أحمد أحمد في فندق إقامته بباريس؛ للاستماع إليه في الاتهامات المنسوبة إليه حول تورطه في قضايا فساد، وفقًا لـ“فرانس فوتبول“.

وأضافت أن قرار القبض على أحمد نتيجة لاتهامات فساد يواجهها في صفقة تعاقد ”الكاف“ مع أحد الرعاة من شركات الملابس والأدوات الرياضية.

وأوضحت أن أحمد أحمد رفض التعاقد مع شركة ”بوما“ الألمانية لتزويد الاتحاد بملابس وأدوات رياضية، وقام بالتعاقد مع شركة ”تاكتيكال ستيل“ الفرنسية بسعر يفوق عرض بوما.

كما أشارت مجلة ”جون أفريك“ الفرنسية أن أحمد منح رشى قدرها 20 ألف دولار لرؤساء اتحادات وطنية، كما طلب الحصول على معدات كرة قدم للكاف بقيمة 830 ألف دولار من شركة يملكها أحد أصدقائه.

وأضافت أن هناك اتهامًا ثالثًا يتمثل في شرائه سيارتين جديدتين على حساب ”الكاف“ مقابل 400 ألف دولار، واحدة منهما متواجدة في مصر أما الأخرى فمتواجدة في مسقط رأسه مدغشقر.

ومنذ شهور، رد أحمد على تلك الادعاءات قائلا: ”جميع القرارات اتخذت بشكل جماعي وبشفافية“.

ولم يصدر الاتحاد الأفريقي للعبة (الكاف) عبر موقعه الإلكتروني أي بيان لإيضاح تلك الأمور.

وتم تداول مجموعة من الصور التى يظهر فيها أحمد أحمد بعد إخلاء سبيله.

وظهر المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى جوار أحمد أحمد في الصور إلى جانب عدد من المسئولين في ”كاف“.