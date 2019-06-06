أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية: تياغو سيلفا يدعم نيمار.. ورونالدينيو ينشر أول أهدافه المحلية 

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي.

تياغو سيلفا يدعم نيمار

حرص اللاعب البرازيلي، تياغو سيلفا على دعم زميله نيمار، والذي تعرض للإصابة، أمس، وكتب: سنصلي من أجل أن يمنحك الله القوة للتغلب على الإصابة، سنكون دائمًا معك، أحبك يا أخي“.

Essa imagem é como nós queríamos te ver nesse momento meu irmão @neymarjr. Mas como sabemos bem, tudo é no tempo de Deus. Estaremos em orações para que ele te dê forças pra superar mais esse momento!! Estaremos com você sempre. Te amo irmão! pic.twitter.com/5FBFRyefsa — Thiago Silva (@tsilva3) June 6, 2019

رونالدينيو ينشر أول أهدافه المحلية

نشر النجم البرازيلي السابق، رونالدينيو فيديو لأول مباراة محلية خاضها خلال مشواره مع كرة القدم، وكتب:“أحد الأهداف الأولى للمهنة في 1998 في المباراة التي جمعت جيرمو وشافيز في كأس الليبرتادورس“.

Um dos primeiros gols da carreira na @Libertadores de 1998, @Gremio 2 x 0 @Chivas . Também um passe pro gol do meu parceiro Beto ???????? #TBT pic.twitter.com/muxmw90SCP — Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) June 6, 2019

دي بروين في أمسية رياضية

نشر اللاعب البلجيكي، كيفين دي بروين صورة له تجمعه بعدد من الرياضيين، وكتب أعلى الصورة عبر صفحته الشخصية: ”أمضينا أمسية رائعة في لقاء كبار الرياضيين في مجالات تخصصهم“.

We had a great evening meeting these top athletes in their respective fields ???????? pic.twitter.com/p9hzHFwhqy — Kevin De Bruyne (@DeBruyneKev) June 6, 2019

دالوت يحتفل بمرور عام على انضمامه للمان يونايتد

احتفل ديغو دالوت، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بمرور عام على انضمامه إلى قلعة ألمان يونايتد، حيث نشر اللاعب صورته على صفحته الشخصية مكتوبًا أعلاها:“منذ سنة انضممت إلى أكبر نادٍ في العالم“.

ليفربول ينشر جدول الاستعدادات للموسم الجديد

نشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي صورة للقاءات التي تم الاتفاق عليها رسميًا استعدادًا للموسم الجديد، وقالت الصفحة:“لقد أكدنا 5 مباريات أخرى قبل الموسم لشهري يوليو وأغسطس“.

الكاف يعلن عن حكام الأمم الأفريقية

نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم أسماء الحكام الذين سيتولون إدارة مباريات كأس الأمم الأفريقية المقبلة في مصر، وقالت:“أكد مسؤولو الشركة الراعية أسماء 26 حكمًا و30 حكمًا مساعدًا يشكلون القائمة.

Match Officials for @Total AFCON 2019 confirmed. 26 Referees and 30 Assistant Referees make up the list #TotalAFCON2019.

The officials are from;

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الشارقة الإماراتي يعلن عن فعاليات خاصة للجماهير

أعلنت الصفحة الرسمية لنادي الشارقة الإماراتي عن تنظيم احتفالية خاصة لجماهير النادي، وقالت:“ننوه إلى أنه سيتم الإعلان عن فعاليات احتفالية رسمية خاصة بالجماهير عبر الحسابات الرسمية للنادي على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا صحة للأخبار المتداولة عن تنظيم نادي الشارقة لمسيرة في الإمارة بمناسبة فوز الفريق ببطولة دوري الخليج العربي“.