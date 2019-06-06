تقارير: السلطات الفرنسية تطلب تفتيش مقر ”كاف“ في القاهرة في إطار التحقيق مع أحمد أحمد

كشفت تقارير صحفية أن السلطات الفرنسية ستقوم بإرسال مذكرة رسمية من أجل تفتيش مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في القاهرة، في إطار التحقيقات الخاصة بفساد أحمد أحمد، رئيس ”كاف“.

وأفاد موقع ”فوت أفريكا“ أن عملية إلقاء القبض على أحمد أحمد هي جزء من عملية التحقيق الموسعة في قضية حقوق الرعاية بين الكاف وشركة تاكتيكال ستييل الفرنسية.

وأكد الموقع وفقًا لمصادره أن فريق مكافحة الفساد الذي ألقى القبض سيواصل عمله بتشكيل لجنة قضائية تقوم بالبحث والتحقيق داخل مقر الاتحاد الأفريقي في القاهرة ”وتحديدًا مدينة 6 أكتوبر“.

فيفا يطلب تفتيش مقر الكاف بالقاهرة https://t.co/JADNEEoull — أحمد عبدالله (@aabdoallah) June 6, 2019

وكشف تقرير فرنسي أن أحمد أحمد تم استجوابه في فندق إقامته في العاصمة الفرنسية باريس، صباح اليوم الخميس، على هامش حضوره لمؤتمر الاتحاد الدولي (فيفا).

ووفقًا لمصادر مجلة ”جون أفريك“ الفرنسية الخاصة، فقد تم استجواب أحمد أحمد الساعة 8:30 صباح اليوم الخميس، في أحد فنادق باريس من أجل الاستماع إلى أقواله من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية.

وأوضح التقرير الحصري للمجلة الفرنسية أنه وفقًا لمعلوماتهم فإن التحقيق مع رئيس الاتحاد الأفريقي بسبب عدم التعاقد مع شركة بوما الألمانية لتزويد الكاف بالمعدات الرياضية، والتعاقد مع شركة فرنسية تدعى تاكتيكال ستيل بسعر يفوق سعر بوما.

وكشفت المجلة الفرنسية أنه وفقًا لبلاغ عمرو فهمي السكرتير العام للاتحاد الأفريقي فقد تم اختيار تلك الشركة بتكلفة تفوق سعر تكلفة التعاقد مع بوما بحوالي 400 ألف دولار.