دراكسلر: لم يظهر بعد قادة جدد لمنتخب ألمانيا

قال يوليان دراكسلر، لاعب وسط منتخب ألمانيا، اليوم الخميس، إن الفريق خسر عددًا من اللاعبين من أصحاب الشخصيات القيادية داخل وخارج الملعب بعد التغييرات الكبيرة التي طرأت على تشكيلة المنتخب خلال العام الماضي، مشيرًا إلى حاجة التشكيلة الشابة للفريق لإثبات نفسها في المباريات المقبلة.

ويعتبر دراكسلر اللاعب الدولي، الذي يبلغ من العمر 25 عامًا، وشارك مع منتخب بلاده في 49 مباراة دولية وكان ضمن التشكيلة الفائزة بكأس العالم 2014، واحدًا من أكثر اللاعبين الألمان خبرة ضمن التشكيلة التي ستواجه روسيا البيضاء وأستونيا في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 2020.

واستبعد المدرب يواكيم لوف عددًا من اللاعبين كانوا ضمن التشكيلة الفائزة بكأس العالم، منهم: جيروم بواتنغ، وماتس هوملز، وتوماس مولر، في إطار سعيه إلى ضخ دماء جديدة في الفريق بعد الخروج المفاجئ من كأس العالم العام الماضي والهبوط إلى درجة أدنى في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وقال دراكسلر خلال مؤتمر صحفي من معسكر تدريب المنتخب في هولندا:“نحن في طريقنا لتشكيل فريق جديد، وسيتكفل الوقت بتحديد من سيكون القائد، ولا نبتعد تمامًا عن تحديد اسم من سيقود الفريق، ولدينا الكثير من اللاعبين الشبان، ومع وجود نحو 50 مباراة دولية تقريبًا في جعبتي فإن هذا يمنحني الخبرة لكنه لا يعني أن لدي رغبة بتولّي كل المسؤولية“.

ودراكسلر هو ثاني أكثر لاعب يمتلك رصيدًا من الخبرة في تشكيلة لوف التي ستواجه روسيا البيضاء بعد غدٍ السبت وستستضيف أستونيا، الثلاثاء المقبل، في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 2020 بعد الحارس مانويل نوير.

وتحتل ألمانيا المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، وخاضت مباراة أقل من هولندا، التي تملك نفس رصيد النقاط، في حين تتصدر أيرلندا الشمالية برصيد 6 نقاط.