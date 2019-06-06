قمة هولندا وإنجلترا وصدام الصفاقسي والترجي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يقام اليوم الخميس قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية بين هولندا وإنجلترا بينما تقام مباراتا قبل نهائي كأس تونس.
وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الخميس السادس من يونيو/حزيران، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة:
قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية:
هولندا VS إنجلترا الساعة الـ 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ 20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD1.
قبل نهائي كأس تونس:
الملعب القابسي VS النجم الساحلي، الساعة الـ 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ 15:00 بتوقيت القاهرة على القناة الوطنية 2.
الصفاقسي VS الترجي، الساعة الـ 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:00 بتوقيت القاهرة على القناة الوطنية 1.