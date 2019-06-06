قمة هولندا وإنجلترا وصدام الصفاقسي والترجي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

قمة هولندا وإنجلترا وصدام الصفاقسي والترجي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

يقام اليوم الخميس قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية بين هولندا وإنجلترا بينما تقام مباراتا قبل نهائي كأس تونس.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الخميس السادس من يونيو/حزيران، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة:

قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية:

هولندا VS إنجلترا الساعة الـ 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ 20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD1.

قبل نهائي كأس تونس:

الملعب القابسي VS النجم الساحلي، الساعة الـ 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ 15:00 بتوقيت القاهرة على القناة الوطنية 2.

الصفاقسي VS الترجي، الساعة الـ 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:00 بتوقيت القاهرة على القناة الوطنية 1.

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