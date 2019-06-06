نيمار يتعرض لإصابة في الكاحل خلال مباراة البرازيل وقطر ويغيب عن كوبا أمريكا (فيديو)

فقدت البرازيل لاعبها البارز نيمار مبكرًا بسبب إصابة في الكاحل لكنها انتصرت 2-صفر على قطر بطلة آسيا في مباراة ودية لكرة القدم الليلة الماضية في برازيليا.

وترك نيمار الملعب في الدقيقة الـ 17 وذهب مباشرة إلى غرفة الملابس مع وضع الثلج حول كاحله الأيمن.

ونُقل إلى مستشفى للخضوع لكشف بالأشعة وتحديد خطورة الإصابة قبل تسعة أيام من مباراة بوليفيا في افتتاح كوبا أمريكا.

وأعلنت البرازيل أن نيمار تعرض لإصابة خطيرة في الكاحل وسيغيب عن كوبا أمريكا.

وأضاف ”قابلته خلال الاستراحة وكاحله كان متورمًا. لا ينبغي أن تكون إصابة خطيرة. أتمنى أن يتعافى سريعًا. نيمار لاعب استثنائي“.

وتأتي الإصابة في فترة صعبة لمهاجم باريس سان جيرمان بعد تجريده من شارة قيادة المنتخب بالإضافة إلى اتهامه بالاغتصاب هذا الأسبوع.

فديو إصابة نيمار ، واضح من الفديو انها إصابة قويه قد تبعده عن الكوبا ????‍♂️ pic.twitter.com/z4eRmxxLYF — عجائب كرة القدم (@Wfootball3) June 6, 2019

وكانت البرازيل متقدمة 1-صفر بهدف ريتشارليسون بضربة رأس في الدقيقة الـ 16 عندما خرج نيمار.

وأضاف جابرييل جيسوس الهدف الثاني بعد ذلك بثماني دقائق من مدى قريب.

ولم تواجه البرازيل بطلة العالم خمس مرات أي خطورة من قطر التي أهدرت ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد تدخل حكم الفيديو المساعد.

وقال كوتينيو ”فزنا والشعور هو أننا فزنا كلنا. ضغطنا على المنافس وفعلنا ما نريد“.

ومرة أخرى تحوَّل الاهتمام إلى نيمار الذي عانى إصابة خطيرة في 2014 أبعدته عن مواجهة ألمانيا في الدور قبل النهائي.

كما تكرر الأمر عندما تعرض لكسر في القدم أبعده لعدة أشهر قبل انطلاق كأس العالم 2018 وتجددت الإصابة في القدم ذاتها في يناير/ كانون الثاني وهو ما تسبب في غيابه لفترة طويلة عن باريس سان جيرمان.

وقال فيليب كوتينيو زميل نيمار ”نيمار لاعب رائع. أتمنى ألا تكون الإصابة خطيرة وأن يعود إلى التدريبات سريعًا. هو لاعب مهم جدًّا لتشكيلتنا“.

وتلعب البرازيل ضد بوليفيا في افتتاح كوبا أمريكا يوم الـ14 من يونيو/ حزيران في ساو باولو.