هاتريك كريستيانو رونالدو في سويسرا يُرسل البرتغال إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية (فيديو)

سجل كريستيانو رونالدو متجدد الشباب ثلاثية من بينها هدفان قرب النهاية ليقود البرتغال للفوز 3-1 على سويسرا في الدور قبل النهائي لدوري الأمم الأوروبية في مباراة شهدت جدلا بشأن تقنية حكم الفيديو المساعد اليوم الأربعاء.

وضع رونالدو البرتغال في المقدمة من ركلة حرة في الشوط الأول لكن مجريات المباراة تغيرت بشكل درامي في بداية الشوط الثاني.

وحصلت البرتغال على ركلة جزاء بسبب مخالفة ضد برناردو سيلفا لكن الحكم قرر مراجعة واقعة حدثت قبلها في الجهة المعاكسة من الملعب.

وبعدها قرر منح سويسرا ركلة جزاء سددها ريكاردو رودريجيز بنجاح في الدقيقة 57 ليدرك التعادل.

وقبل أن تمتد المباراة لوقت إضافي هز رونالدو الشباك من تمريرة برناردو سيلفا في الدقيقة 88 وأكمل الثلاثية بعدها بدقيقتين.