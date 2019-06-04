بضربة قاضية.. حكم برازيلي يصرع مشجعًا اقتحم الملعب (فيديو)

صدم حكم برازيلي الجميع برد فعله بعد أن اقتحم أحد المشجعين الملعب أثناء المباراة لانتقاد قراره.

وقع الحادث الغريب في مدينة ”إيتومبيارا“ البرازيلية، خلال مباراة انتهت بفوز نادي ”سبورت باورو“ 4-2 على غريمه ”أتلتيكو إتومبيارا“ في الجولة الثالثة من كأس الهواة يوم السبت.

وحسب تقارير صحيفة ”ميرور“ البريطانية، استمر أحد مشجعي ”أتلتيكو إتومبيارا“ في إهانة الحكام المساعدين وإلقاء الزجاج والألعاب النارية من المدرجات طوال المباراة.

ومع وصول المباراة إلى الدقيقة الـ82، اقتحم المشجع مجهول الهوية الملعب، وبدأ مهاجمة أحد الحكام المساعدين، ودفعه بقوه في صدره.

استشاط مساعد الحكم غضبًا وشن هجومًا قاسيًا على المشجع الوقح، وطرحه أرضًا بلكمة مدمرة في الفك.

وسرعان ما هرع أصدقاء المشجع لغزو الملعب لمساعدة صديقهم وضرب الحكم المساعد، ما اضطر اللاعبون للتدخل والدفاع عن الحكام من هجوم المشجعين، بينما ظل المشجع الأول طريحًا على الأرض دون حراك.

استمر الشجار لمدة 30 دقيقة، قبل استعادة الحكام السيطرة على الموقف واستئناف المباراة، بينما خرج المشجع المصاب من الملعب وغادر وحده.

وعند نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، هاجم رواد الإنترنت سلوك المشجع، وقال رونالدو كويلو: ”كان الحكم المساعد صبورًا للغاية“.

وقال غوستافو نيفيز: ”هذه المباريات أفضل بكثير من نهائي دوري أبطال أوروبا وأسعار التذاكر جيدة للغاية“.

ومن جانبه قال صمويل روزا، رئيس جمعية التحكيم المحلية، إن المشجع كان يسب الحكام خلال المباراة وألقى عليهم زجاجًا، وأوضح أن الحكم المساعد سوف يقدم بلاغًا للشرطة اليوم.