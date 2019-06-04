رسميًا.. الصين تفوز بتنظيم كأس آسيا 2023

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميًا حصول الصين على حق تنظيم بطولة كأس آسيا 2023.

وتعهد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الصيني لكرة القدم بتنظيم بطولة استثنائية.

وتخلت كوريا الجنوبية منتصف مايو الماضي عن فكرة الترشح، لتصبح الصين المرشحة الوحيدة لاستضافة الحدث القاري.

وسبق أن استضافت الصين نهائيات كأس آسيا العام 2004، ووصل منتخبها إلى المباراة النهائية، قبل أن يخسر 1/3 أمام اليابان.

وعبّرت كل من تايلاند وإندونيسيا عن رغبتهما باستضافة نهائيات 2023، قبل أن تنسحبا.

يشار إلى أن الإمارات استضافت نسخة 2019، بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى.