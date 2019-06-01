رسميًا.. جورجي جيسوس مدربًا لفلامنغو البرازيلي (صور)

أعلن نادي فلامنغو البرازيلي، رسميًا، تعيين المدرب البرتغالي جورجي جيسوس مدربًا له، اليوم السبت.

وقال فلامنغو في تغريدة على حسابه في موقع ”تويتر“: ”جورجي جيسوس هو المدرب الجديد لفريق فلامنغو. بعد اتفاق مع الرئيس رودولفو لانديم، سيصل المدرب جيسوس في منتصف يونيو إلى النادي ويوقع عقدًا لمدة عام“.

وارتبط جيسوس بالعودة إلى تدريب الهلال السعودي، علمًا أنه أُقيل من تدريب الزعيم في يناير الماضي، كما تردد أن بيراميدز المصري يريد التعاقد مع جيسوس، بعد الانفصال عن راموس دياز.

وسبق لجيسوس، البالغ من العمر 64 عامًا، تولي تدريب سبورتينغ لشبونة وبنفيكا البرتغاليين.