أولي هونيس رئيس بايرن ميونخ ينصح جيروم بواتينغ بالرحيل

نصح أولي هونيس رئيس بايرن ميونخ الألماني مدافعه جيروم بواتينغ بالبحث عن تحدٍ جديد بعدما فقد مكانه الأساسي في الفريق لفائدة نيكولاس سولي هذا الموسم.

وأُبعد بواتينغ عن التشكيل الأساسي لبايرن ميونخ أغلب مباريات الموسم المنقضي، كما أُبعد عن المنتخب الألماني بقرار من المدرب يواكيم لوف واستفاد نيكولاس سولي البالغ من العمر 23 عامًا من القرارين حيث أصبح أساسيًا في بايرن ميونخ والمنتخب الألماني.

وقال هونيس في تصريحات نشرتها الصحافة الألمانية: ”بواتينغ يحتاج لتحدٍ جديد، لأنه لم يعد يملك مكانًا أساسيًا في بايرن ميونخ“.

وأضاف رئيس الفريق البافاري ”كصديق أدعوه للبحث عن فريق جديد“.

ولا يمانع بايرن ميونخ بيع المدافع الدولي المخضرم الفائز بكأس العالم 2014، والبالغ من العمر 30 عامًا، وينتظر عروضًا من فرق مهتمة أبرزها إنتر ميلان وباريس سان جيرمان وبعض الفرق الإنجليزية.

ويسعى بايرن ميونخ لثورة هذا الصيف بعد تأكد خروج عدة لاعبين مخضرمين كالثنائي الهولندي آرين روبن والفرنسي فرانك ريبيري.