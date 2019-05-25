أهداف مباراة لايبزيغ وبايرن ميونخ.. 3-0 لـ“البافاري“ (فيديو)

سجل ليفاندوفسكي الهدف الأول لفريق بايرن ميونخ في شباك نظيره لايبزيغ، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على الملعب الأولمبي في ”برلين“، في نهائي كأس ألمانيا.

كأس ألمانيا

لايبزيج 0×1 بايرن ميونيخ , روبرت ليفاندوفسكي@Top_Foottbal pic.twitter.com/sHgrqFpEMJ — sami (@sami33432453) May 25, 2019

وفي الدقيقة 78 يضيف كينغسيلي كومان الثاني للبايرن.

وفي الدقيقة 85 يسجل روبرت ليفاندوفسكي الثالث للبايرن.

وحجز بايرن ميونخ مقعده في نهائي كأس ألمانيا بعدما تفوق على فيردر بريمن بنتيجة 3 – 2، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، بينما تفوق لايبزيغ على هامبورغ بنتيجة 3 – 1.

ويفتقد بايرن ميونخ في مباراة اليوم لجهود ليون جوريتسكا، لاعب خط الوسط، الذي أصيب في عضلة الفخذ خلال مباراة بايرن ميونخ مع ضيفه آينتراخت فرانكفورت السبت الماضي ببطولة الدوري الألماني.

في حين يستعيد بايرن ميونخ الذي توج بطلاً لمسابقة الدوري الألماني للموسم السابع على التوالي، لجهود الثنائي الحارس مانويل نوير ولاعب الوسط جيمس رودريغيز بعد تعافيهما من الإصابة.

ويعد بايرن ميونخ صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الحصول على بطولة كأس ألمانيا برصيد 18 مرة.