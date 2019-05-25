توخيل يمدد عقده مع باريس سان جيرمان حتى 2021

أعلن باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت، تمديد عقد المدرب توماس توخيل ليستمر حتى نهاية موسم 2020-2021.

وأنهى توخيل، الذي تولى المنصب العام الماضي، موسم 2018-2019 بنتائج متذبذبة رغم فوزه بلقب الدوري المحلي بفارق 16 نقطة.

وخسر سان جيرمان نهائي كأس فرنسا وخرج من دور 16 في دوري أبطال أوروبا، ومن دور الثمانية في كأس الرابطة.

وقال النادي في بيان: ”يسر باريس سان جيرمان الإعلان عن تمديد عقد توخيل لموسم إضافي. ويمتد عقد المدرب الألماني الآن حتى 30 يونيو 2021“.

وقال توخيل بعد توقيع العقد الجديد: ”أنا سعيد جداً بتجديد العقد مع باريس سان جيرمان، وفخور كوني مستمر رفقة النادي، وسأظل ملتزماً مع النادي الفرنسي“.

وأضاف: ”ِأشكر رئيس النادي وجميع المسئولين على الثقة التي أظهروها بالنسبة لي ولباقي الجهاز المعاون. هذا من شأنه أن يعزز طموحات الجميع في تحقيق ما يصبوا إليه النادي“.

وتابع: ”أشعر بسعادة شديدة أيضاً لثقة الجماهير في شخصي، وأعدهم بأن الأفضل بالنسبة لباريس سان جيرمان لم يأت بعد“.

وتوّج توخيل ببطولة الدوري الفرنسي، ليغ 1، رفقة سان جيرمان هذا الموسم، ولكن الفريق فشل في عبور دور الـ16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا بعد خسارته أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، كما خسر كأس فرنسا في المباراة النهائية أمام رين بركلات الترجيح.