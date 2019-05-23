شجار نيمار ومبابي قد يُعجل برحيل أحدهما عن باريس سان جيرمان

بات مستقبل نيمار وكيليان مبابي في باريس سان جيرمان محل شك؛ بعد تقارير تفيد بأن الثنائي تشاجر فيما بينهما بعد الخسارة أمام ستاد رين في نهائي كأس فرنسا.

ووفقًا لصحيفة ”سبورت“ الإسبانية التي نقلت عنها ”ديلي ميل“ البريطانية، فإن نيمار انتقد اللاعبين الشبان في الفريق عقب المباراة ما أغضب مبابي البالغ عمره 20 عامًا، الذي شعر أن زميله البرازيلي يقصده خاصة وأنه تعرض للطرد خلال المباراة التي خسرها باريس سان جيرمان بركلات الترجيح.

ويتردد أن ريال مدريد يراقب الوضع عن كثب، خاصة عقب تصريحات مبابي الأخيرة التي طالب خلالها بدور أكبر في النادي وربما ينقض النادي الملكي على أحد اللاعبين.

وقال مبابي يوم الأحد الماضي: ”هذه لحظة مهمة للغاية بالنسبة لي، لقد وصلت إلى نقطة التحول الأولى أو الثانية في حياتي المهنية. لقد تعلمت الكثير هنا ، وأشعر أنه ربما حان الوقت لتحمل المزيد من المسؤولية، ربما في باريس سان جيرمان أو أي مكان آخر“.

انتقل كلاهما إلى باريس سان جيرمان في صيف عام 2017، حيث كلف نيمار 198 مليون جنيهًا إسترلينيًا، مقابل 166 مليون إسترليني لمبابي.

وفي هذا الشأن، قال توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان بشأن تصريحات مبابي خلال مؤتمر صحفي قبل المباراة الختامية للموسم أمام ستاد ريمس: ”أنا أتكلم معه كل يوم. إنه يعلم ما أتوقع منه، ونحن واثقون جدًا فيه“.

وتحدث عن الصراع بين مبابي وليونيل ميسي لانتزاع الحذاء الذهبي (36 هدفًا سجلها مهاجم برشلونة مقابل مبابي): ”لن يكون من السهل عليه تسجيل أربعة أهداف. هذا يعني عدم احترام منافسينا. إنه هدف لكيليان، لكنني أعتقد أنه صعب بعض الشيء. أنه ذكي للغاية، أدعو كل لاعب لتحمل المزيد من المسؤوليات. كليان لاعب مميز يريد دائمًا تسجيل الأهداف“.