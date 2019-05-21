ابن يسجل هدفًا قاتلا ليرسل فريق والده ”المدرب“ للهبوط بالدوري الفنزويلي (فيديو)

في موقف نادر بملاعب كرة القدم، شهد دوري الدرجة الأولى الفنزويلي، مواجهة بين الأب المدرب وابنه اللاعب في الفريق المنافس.

وسجل جيانلوكا مالدونادو، لاعب ديبورتيفو تاكيرا، هدفا في اللحظة الأخيرة، ليحرم فريق بويرتو كابيللو، الذي يدربه والده، من التأهل لمباراة فاصلة لتجنب الهبوط.

وسدد الابن بمهارة عالية بعد أن موّه بجسده في الدقيقة 92، محرزا هدف التعادل القاتل، لينتهي اللقاء بنتيجة 2-2.

Antes de dormir… Qué les parece este golazo de Giancarlo Maldonado, viejo conocido del fútbol mexicano… pic.twitter.com/KKWNVfDhMF — Raúl Orvañanos (@RaulOrvananos) May 21, 2019

لكن بدلا من الاحتفال بالهدف الدراماتيكي، انفجر الابن في البكاء وغطى وجهه بقميصه، بسبب ما سيحل بوالده نتيجة الهزيمة الثقيلة.

وشوهد الأب كارلوس مالدونادو مدرب الفريق الخصم وهو مصدوم من الهدف القاتل الذي سجل برأس ابنه.

وقال الأب المدرب بعد المباراة: ”رغم ما حدث لكنني فخور أكثر من أي وقت مضى بالابن الذي لدي.. في بلد ضاعت فيه القيم، أظهر جيانلوكا الإخلاص للألوان التي يمثلها واحترامه لكرة القدم“.