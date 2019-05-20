شتوتغارت يتعاقد مع المدرب فالتر اعتبارًا من الموسم المقبل

أعلن نادي شتوتغارت المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اليوم الإثنين، تعاقده مع المدرب تيم فالتر اعتبارًا من الموسم المقبل.

وأضاف النادي أن المدرب البالغ من العمر 43 عامًا وقع عقدًا لعامين.

وفالتر، الذي كان يدرب في دوري الدرجة الثانية، هو ثالث مدرب دائم يتولى مسؤولية شتوتغارت خلال عام واحد بعد تايفون كوركوت الذي أقيل في أكتوبر تشرين الأول وماركوس فاينتسيرل الذي غادر الشهر الماضي.

ويتولى نيكو فيليغ المسؤولية بشكل مؤقت منذ شهر.

وسينتظر فالتر، مدرب فريق الشباب السابق في بايرن ميونخ، لمعرفة الدرجة التي سيلعب فيها شتوتغارت الموسم المقبل.

وتجنب شتوتغارت الهبوط المباشر بعدما احتل المركز 16 لكنه سيلتقي مع يونيون برلين المنتمي للدرجة الثانية في جولة فاصلة من مباراتين.

وقال توماس هيتسلسبرغر المدير الرياضي في شتوتغارت: ”من خلال المفاوضات رأينا أن طريقة لعب تيم فالتر الهجومية تنسجم تمامًا مع شتوتغارت“.

وتابع: ”نرغب في التركيز معًا على الاستفادة من المواهب الموجودة في الفريق، ويملك تيم خبرة كبيرة في هذا الجانب“.