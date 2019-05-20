حكيم زياش نجم أياكس يكشف عن حلمه المستقبلي ومثله الأعلى

دخل العديد من الأندية الأوروبية الكبرى في مفاوضات مع المغربي الدولي حكيم زياش، نجم نادي أياكس أمستردام الهولندي، في محاولة لضمه إلى صفوفها بداية من الموسم المقبل.

وتألق زياش هذا الموسم برفقة أياكس، وخطف الأضواء بشدة، بعد أن شارك في 49 مباراة، وأحرز 21 هدفًا، وصنع 25 هدفًا آخر، وقاد فريقه للتتويج بالدوري الهولندي، وكان قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل الخروج الدرامي من الدور قبل النهائي أمام توتنهام هوتسبير الإنجليزي على ملعب ”يوهان كرويف أرينا“.

وكان أياكس فاز على توتنهام بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي البطولة في لندن، قبل أن يخسر 2-3 في أمستردام، بعد أن كان متقدمًا بهدفين، أحرز زياش أحدهما.

وحسب صحيفة ”ميرور“ البريطانية، فإن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، تتصدر سباق التعاقد مع حكيم زياش، 26 عامًا، بعد أن أعلن مارك أوفر مارس، المدير الرياضي لنادي أياكس أن زياش سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وقالت ”ميرور“، في تقرير نشرته، اليوم الاثنين، إن أندية مانشستر يونايتد وليفربول وآرسنال تتصدر سباق التعاقد مع زياش.

وأشارت الصحيفة إلى أن زياش أكد أنه يحلم باللعب لنادي آرسنال الإنجليزي أو برشلونة الإسباني مستقبلًا.

وأكد زياش أنه يعتبر الألماني مسعود أوزيل، نجم آرسنال، بمثابة مثله الأعلى، وقال إنه يتمنى الوصول إلى مستواه في يوم ما.