وفاة حكم أثناء مباراة في بوليفيا (فيديو)

توفى الحكم البوليفي فيكتور هوغو هورتادو على أرضية الملعب في بوليفيا بعد سقوطه على أرضية الميدان في الدقيقة الـ 54 من لقاء جمع فريقي ألوايز ريادي وأورينتي بيتروليرو.

ورغم تدخل الطاقم الطبي للفريقين ونقله على متن سيارة إسعاف، لكن لم يتم إنقاذ حياته وفتح تحقيق بشأن ظروف الوفاة، لكن الصحافة المحلية البوليفية تتحدث عن أزمة قلبية.

DEPORTES | BOLIVIA Víctor Hugo Hurtado, árbitro de 31 años, falleció este domingo de un infarto cuando impartía justicia durante el duelo entre el Always Ready – Oriente, que se efectuaba a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar.pic.twitter.com/U0cQd19n3M — CMXNoticias | CMXNews Inc (@CmxNoticias) May 20, 2019

ويجري الفريق المحلي لقاءاته في مدينة قرب العاصمة لاباز على علو يصل إلى 4150 مترًا عن سطح الأرض وهو علو ينصح بعض الأطباء بتجنب لعب كرة القدم من المستوى العالي فيه.

#ÚLTIMAS Triste notícia en el fútbol boliviano: el arbitro Victor Hugo Hurtado (32) falleció tras desplomarse en pleno partido entre Always Ready y Oriente Petrolero, correspondiente a la Primera División de Bolivia. ????: Infobae pic.twitter.com/aOn93p7Nuc — MiCH ???? (@michelromero) May 19, 2019

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ ناقش مرارًا منع اللعب في ملاعب على مستوى عال عن سطح البحر وخصوصًا في لاباز البوليفية، التي احتجت عدة اتحادات في أمريكا الجنوبية على اللعب فيها.

ويبدو أن وفاة الحكم البوليفي قد تعيد النقاش من جديد حول الأمر.