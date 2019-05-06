بعد التتويج بكأس هولندا.. هل يحقق أياكس الثلاثية هذا الموسم؟

احتفل أياكس أمستردام بحصد أول لقب له خلال خمس سنوات، بفوزه بكأس هولندا مطلع هذا الأسبوع، وبات يملك الآن آمالًا كبيرة في حصد المزيد من الألقاب في الأسابيع المقبلة.

وقال المدافع دالي بليند عقب تسجيله هدف التقدم في انتصار فريقه على فيليم تيلبورغ 4-صفر في نهائي الكأس المحلية في روتردام، أمس الأحد: ”هذه مجرد البداية، ويحدونا الأمل الآن في حصد المزيد من الجوائز“.

ويمكن لأياكس أن يحقق الثلاثية هذا الموسم.

وسيلتقي الفريق مع توتنهام هوتسبير يوم الأربعاء المقبل، بحثًا عن مكان في نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو يتصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى الهولندي قبل جولتين على النهاية.

وقال بليند للصحفيين: ”يبدو أن كافة الأمور تصب في مصلحتنا سواء داخل أو خارج الملعب. يبدو كما لو أننا سنعثر على كنز.

”لكننا لم نصل لنهاية المشوار بعد. الموسم يبدو كما لو أنه يعد بالأفضل“.

ولقب كأس هولندا الذي ناله أياكس أمس هو 19 اجمالًا له في البطولة والأول منذ 2010. وتوج الفريق بلقب الدوري الهولندي لآخر مرة العام 2014، ولم يفز بأي لقب أوروبي منذ تتويجه بدوري الأبطال العام 1995.

ويتفوق أياكس 1-صفر ذهابًا على توتنهام عقب لقاء الذهاب الذي أقيم في لندن الأسبوع الماضي، مع سعيه لنيل مكان في نهائي هذا العام، والذي سيقام في مدريد في الأول من يونيو حزيران المقبل.