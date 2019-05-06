ريبيري يقترب من صناعة التاريخ.. وبيزارو يواصل هز الشباك.. في أبرز 5 نقاط بالجولة الـ32 من الدوري الألماني

اقترب بايرن ميونخ من حصد لقبه السابع على التوالي في دوري الدرجة الأولى الألماني، قبل جولتين على النهاية، بعد أن وسع الفارق في الصدارة مع بروسيا دورتموند إلى أربع نقاط بفوزه 3-1 على هانوفر.

وتعثر دورتموند بتعادله 2-2 مع فيردر بريمن.

وفيما يلي أبرز خمس نقاط في الجولة الـ 32 من الدوري الألماني.

*ريبيري يقترب من صناعة التاريخ

سيرحل فرانك ريبري عن بايرن ميونخ بنهاية الموسم، لكنه قد يصبح الأسبوع المقبل اللاعب الوحيد في تاريخ دوري الدرجة الأولى الألماني الذي يحصد تسعة ألقاب للدوري.

ونال الفرنسي البالغ من العمر 36 عامًا، والذي انضم للفريق عام 2007، 21 لقبًا كبيرًا مع بايرن، وإذا ما فاز الفريق على رازن بال شبورت لايبزيغ الأسبوع المقبل، فإنه سيرحل عن الفريق وفي جعبته تسعة ألقاب للدوري.

* بيزارو يسجل أمام دورتموند

سجل المخضرم كلاوديو بيزارو لاعب فيردر بريمن أمام دورتموند بعد حلوله بديلًا، وهذا هو الهدف 20 للمهاجم البالغ من العمر 40 عامًا كبديل، ويتراجع بيزارو بفارق هدف واحد خلف متصدر هذه القائمة عبر العصور وهو نيلز بيترسن لاعب فرايبورغ.

*ليفركوزن يظل على مقربة من نيل مكان في دوري أبطال أوروبا

فاز باير ليفركوزن بأربع مباريات متتالية، بما في ذلك انتصاره الساحق 6-1 على آينتراخت فرانكفورت الذي ينافسه على نيل مكان بدوري الأبطال، ليتساوى معه في رصيد النقاط في المركز الخامس، ويظل في إطار المنافسة على نيل مكان ضمن الأربعة الأوائل.

وهذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها ليفركوزن ستة أهداف في الشوط الأول من مباراة بالدوري.

* المسيرة السيئة لشالكه تتواصل لكنه يقترب من النجاة

ربما قام شالكه بما يكفي بتعادله سلبيًا مع اوجسبورج ليضمن وصيف بطل العام الماضي البقاء في دوري الأضواء على الرغم من مسيرته الكارثية هذا الموسم.

لكن المباراة شكلت المرة الثامنة التي يفشل فيها الفريق في التسجيل في مباراة على أرضه هذا الموسم وهو ما يزيد عن أي مسيرة سابقة له في الدوري الألماني. وفشل الفريق في الفوز بأي من بين آخر سبع مباريات على أرضه هذا الموسم، وهي أسوأ مسيرة له منذ 1992.

*كولونيا على وشك العودة لدوري الأضواء

سيضمن كولونيا عودته إلى دوري الدرجة الأولى إذا ما فاز على جرويتر فورت، اليوم الاثنين، بعد خسارة كافة منافسيه في دوري الدرجة الثانية مطلع هذا الأسبوع.

ويبتعد كولونيا بفارق خمس نقاط في قمة جدول الترتيب، وسيؤدي فوزه إلى توسيع الفارق بشكل لا يمكن تعويضه قبل جولتين على النهاية.