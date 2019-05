ريبيري يقترب من صناعة التاريخ.. وبيزارو يواصل هز الشباك.. في أبرز 5 نقاط بالجولة الـ32 من الدوري الألماني

اقترب بايرن ميونخ من حصد لقبه السابع على التوالي في دوري الدرجة الأولى الألماني، قبل جولتين على النهاية، بعد أن وسع الفارق في الصدارة مع بروسيا دورتموند إلى أربع نقاط بفوزه 3-1 على هانوفر.

وتعثر دورتموند بتعادله 2-2 مع فيردر بريمن.

وفيما يلي أبرز خمس نقاط في الجولة الـ 32 من الدوري الألماني.

*ريبيري يقترب من صناعة التاريخ

سيرحل فرانك ريبري عن بايرن ميونخ بنهاية الموسم، لكنه قد يصبح الأسبوع المقبل اللاعب الوحيد في تاريخ دوري الدرجة الأولى الألماني الذي يحصد تسعة ألقاب للدوري.

ونال الفرنسي البالغ من العمر 36 عامًا، والذي انضم للفريق عام 2007، 21 لقبًا كبيرًا مع بايرن، وإذا ما فاز الفريق على رازن بال شبورت لايبزيغ الأسبوع المقبل، فإنه سيرحل عن الفريق وفي جعبته تسعة ألقاب للدوري.

