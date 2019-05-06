فريق مارادونا يخفق مجددًا في الصعود إلى الدوري المكسيكي

تذوق دييغو مارادونا كمدرب إحباط الإخفاق في التأهل إلى دوري الأضواء المكسيكي لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي بعدما خسر سينالوا دورادوس مواجهة فاصلة بدوري الدرجة الثانية، يوم الأحد.

وخسر دورادوس 1-صفر بعد وقت إضافي مباراة إياب المواجهة الفاصلة أمام أتلتيكو سانت لويس الذي تفوق 2-1 في مجموع المباراتين، ليفوز بلقب المرحلة الختامية في الدرجة الثانية وكذلك ينتزع بطاقة الصعود.

وسيثير الإخفاق الجديد في التأهل إلى إثارة التكهنات حول مصير مارادونا الذي تولى قيادة الفريق في سبتمبر أيلول 2018.

وهدد مارادونا، قائد الأرجنتين السابق، بالرحيل عن منصبه الشهر الماضي وادعى أن الحكام لا يتعاملون بشكل عادل مع فريقه بسبب توليه تدريبه.

ويعتبر مارادونا، الفائز كلاعب بكأس العالم 1986 مع الأرجنتين، من أبرز لاعبي كرة القدم في تاريخ اللعبة، لكنه يملك سجلاً متواضعًا كمدرب.

وعانى مارادونا من مشاكل صحية عديدة أحدثها في وقت سابق هذا العام، حيث قضى عدة أيام في المستشفى بسبب معاناته من نزيف داخلي بالمعدة.