أياكس أمستردام بطلًا لكأس هولندا للمرة 19 (فيديو)

هزّ المهاجم كلاس يان هونتلار الشباك مرتين ليقود أياكس أمستردام للقب كأس هولندا لكرة القدم بفوز كبير 4/0 على فيليم تيلبورغ، اليوم الأحد، ويحافظ على آماله بحصد الثلاثية هذا الموسم.

وسجل هونتلار، البالغ من العمر 35 عامًا، هدفًا في كل شوط بعدما وضع زميله دالي بليند أياكس في المقدمة.

وأحرز بليند وهونتلار هدفين في غضون 60 ثانية قبل نحو 10 دقائق من نهاية الشوط الأول، ثم جعل هونتلار النتيجة 3/0 من مدى قريب في الدقيقة 67.

واختتم الظهير راسموس كريستنسن الرباعية قبل 14 دقيقة من النهاية ليؤكد على سيطرة أياكس الذي مدد رقمه القياسي بحصد اللقب للمرة الـ19.

وستمنح النتيجة ثقة كبيرة لأياكس قبل استضافة توتنهام هوتسبير في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء، بعد انتصاره 1/0 في لندن.

ويتصدر أياكس الدوري الهولندي متقدمًا بفارق الأهداف على آيندهوفن قبل جولتين من النهاية، ويأمل بحصد اللقب للمرة الأولى منذ 2014.

فيديو تتويج اياكس pic.twitter.com/nGrq2fZqeL — رابطة هولندية كويتية (@OnsOranje_kw) May 5, 2019

هدف أياكس الرابع

نيسن

نستسمحكم صوت الولد مستانس عالقول ???????? pic.twitter.com/7poUqVVDX9 — رابطة هولندية كويتية (@OnsOranje_kw) May 5, 2019