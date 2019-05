بايرن ميونخ يعلن رسميًا رحيل فرانك ريبيري نهاية الموسم

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني رسميًا رحيل النجم الفرنسي فرانك ريبيري، لاعب الفريق، عن النادي بنهاية الموسم الجاري.

وقال بيان النادي إن ريبيري لن يجدد عقده مع الفريق وسيرحل في الصيف عقب انتهاء الموسم.

وسيرافق ريبيري زميله الهولندي آريين روبن، لاعب الفريق، الذي أعلن الفريق رحيله أيضًا بنهاية الموسم في وقت سابق.

وقال ريبيري في تصريحات للموقع الرسمي للنادي البافاري: ”عندما جئت إلى بافاريا، أصبح الحلم حقيقة، الوداع لن يكون سهلًا، لكن يجب ألا ننسى أبدًا ما حققناه معًا، لقد فزنا بـ20 بطولة تقريبًا.

