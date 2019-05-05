بايرن ميونخ يعلن رسميًا رحيل فرانك ريبيري نهاية الموسم

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني رسميًا رحيل النجم الفرنسي فرانك ريبيري، لاعب الفريق، عن النادي بنهاية الموسم الجاري.

وقال بيان النادي إن ريبيري لن يجدد عقده مع الفريق وسيرحل في الصيف عقب انتهاء الموسم.

وسيرافق ريبيري زميله الهولندي آريين روبن، لاعب الفريق، الذي أعلن الفريق رحيله أيضًا بنهاية الموسم في وقت سابق.

وقال ريبيري في تصريحات للموقع الرسمي للنادي البافاري: ”عندما جئت إلى بافاريا، أصبح الحلم حقيقة، الوداع لن يكون سهلًا، لكن يجب ألا ننسى أبدًا ما حققناه معًا، لقد فزنا بـ20 بطولة تقريبًا.

????️ @FranckRibery will not extend his contract with #FCBayern, and will leave this summer. Thank you for everything, Franck. ❤️#MiaSanMia, forever ???? pic.twitter.com/QNOwpFJ9tF — FC Bayern English (@FCBayernEN) May 5, 2019

وتحدث كارل هاينز رومينغيه، رئيس بايرن ميونخ، عن رحيل الثنائي روبن وريبيري: ”ريبيري وروبن لاعبان رائعان، بايرن لديه الكثير لتوجيه الشكر لهما وسيمنحهما وداعًا عاطفيًا عظيمًا، لقد ساعدا في تشكيل أنجح عقد في بايرن ميونيخ مع كرة قدم رائعة“.

وأشار النادي إلى أنه سيكون هناك مباراة وداعية للثنائي في عام 2020.

يذكر أن ريبيري انضم لبايرن ميونخ عام 2007 قادمًا من مارسيليا، وشارك في 422 مباراة، سجل خلالها 123 هدفًا وساهم في 183 أخرى.

وحقق النجم الفرنسي العديد من البطولات مع الفريق البافاري أبرزها دوري أبطال أوروبا، و8 بطولات في الدوري الألماني، و5 بطولات في كأس ألمانيا، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، و5 بطولات في كأس السوبر الألماني.