نيمار يسجل هدفه الـ50 مع باريس سان جيرمان ليضمن التعادل مع نيس في الدوري الفرنسي

أضاع إدينسون كافاني ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليواصل باريس سان جيرمان نهايته السيئة للموسم بتعادله 1-1 على أرضه أمام نيس، وقد سجل نيمار هدفه الـ50 مع النادي.

وانتزع الضيوف التقدم مبكرًا في الشوط الثاني عن طريق أنياتيوس جاناجو قبل أن يتعادل اللاعب البرازيلي بركلة جزاء.

ونال سان جيرمان ركلة جزاء ثانية قبل النهاية عقب مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد، لكن والتر بنيتز تصدى لمحاولة كافاني.

وفاز فريق المدرب توماس توخيل الآن بمباراة واحدة من بين آخر سبع مباريات في كافة المسابقات، وخسر أربع مباريات وتعادل في مباراتين.

وعلى الرغم من التراجع الأخير، ضمن سان جيرمان لقب دوري الدرجة الأولى الشهر الماضي، وظل مبتعدًا بفارق 17 نقطة في قمة جدول الترتيب، بينما يحتل نيس المركز السابع برصيد 52 نقطة.