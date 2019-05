سيلتيك بطلا للدوري الاسكتلندي للمرة الثامنة على التوالي

توج سيلتيك بلقبه الثامن على التوالي في الدوري الاسكتلندي لكرة القدم بعد فوز مقنع 3-صفر على أبردين، اليوم السبت.

وأهدر المهاجم جيمس ويلسون فرصتين مبكرتين لأبردين قبل أن يمنح ميكائيل لوستيج الأفضلية لسيلتيك بافتتاح التسجيل قبل انتهاء الشوط الأول.

ومن ضربة رأس ضاعف يوزو شيمونوفيتش التقدم بعد 13 دقيقة من بداية الشوط الثاني ثم أضاف المهاجم أودسون إدوارد الهدف الثالث قبل نهاية اللقاء.

ولم يتعرض سيلتيك لأي هزيمة في 11 مباراة بجميع المسابقات منذ تولى نيل لينون قيادة الفريق مؤقتا بعد انتقال المدرب بريندان رودجرز إلى ليستر سيتي.

ويمكن لسيلتيك، الفائز بكأس الرابطة أيضا، إكمال الثلاثية المحلية للمرة الثالثة على التوالي عندما يواجه هارتس في نهائي كأس اسكتلندا يوم 25 من الشهر الجاري.

