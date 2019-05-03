الاتحاد الفرنسي يفتح تحقيقًا مع البرازيلي نيمار

قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فتح تحقيق مع النجم البرازيلي نيمار، لاعب نادي باريس سان جيرمان، بعد ضرب مشجع في نهائي كأس فرنسا.

واعتدى نيمار، العائد منذ أيام من إصابة طويلة، على أحد مشجعي رين، أثناء الصعود إلى المنصة الرئيسية لملعب (دو فرانس) لتسلم ميداليات المركز الثاني في كأس فرنسا، حيث خسر باريس سان جيرمان المباراة النهائية بركلات الترجيح بعد التعادل 2/2.

وبحسب صحيفة ”أس“ فإن العقوبة المحتملة من الاتحاد الفرنسي على نيمار قد تصل إلى 8 مباريات، وهو ما يعني أن الإيقاف سيستمر للموسم المقبل.

ودفع نيمار، الذي سيطر عليه الإحباط والعائد للملاعب الأسبوع الماضي بعد غياب دام 3 شهور للإصابة، المشجع بيده قبل أن يواصل طريقه لاستلام ميداليته.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، قد قرر إيقاف نيمار 3 مباريات في دوري أبطال أوروبا، عقب تصريحاته المثيرة عن الحكام وتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، بعد خسارة باريس سان جيرمان 1/3 أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي بدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.