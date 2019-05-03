رسميًا.. إيقاف كيليان مبابي 3 مباريات

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إيقاف كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، 3 مباريات بعد سلوكه العنيف على داميان دا سيلفا مدافع رين في نهائي كأس فرنسا.

وبحسب صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، فإن الاتحاد الفرنسي قرر إيقاف مبابي 3 مباريات، لحصوله على بطاقة حمراء مباشرة، عقب تدخله العنيف ضد داميان دا سيلفا.

ويأتي إيقاف مبابي بعد يوم من ترشيحه لجائزتي أفضل لاعب، وأفضل لاعب شاب.

ويتنافس مبابي على جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي مع زميليه آنخيل دي ماريا ونيمار دا سيلفا، إضافة إلى حاتم بن عرفة لاعب رين، والإيفواري نيكولا بيبي مهاجم ليل.

ويتصدر مبابي قائمة هدافي الدوري الفرنسي وفي رصيده 30 هدفًا بفارق 10 أهداف عن أقرب ملاحقيه (نيكولاس بيبي لاعب ليل).