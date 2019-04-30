باريس سان جيرمان يسقط أمام مونبلييه في الدوري الفرنسي

سجل المخضرم سليماني كمارا هدف الفوز في الأنفاس الأخيرة ليعدل مونبلييه تأخره إلى انتصار على باريس سان جيرمان 3-2 في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، اليوم الثلاثاء، ليستمر تراجع أداء البطل في نهاية الموسم.

وهذه ثالث هزيمة في آخر 4 مباريات في الدوري لسان جيرمان الذي فرط في تقدمه بهدفين في نهائي كأس فرنسا، يوم السبت، قبل أن يخسر أمام ستاد رين بركلات الترجيح.

لكن سان جيرمان، الذي حسم اللقب في وقت سابق هذا الشهر، بقي متفوقًا بفارق 16 نقطة على ليل صاحب المركز الثاني رغم تراجع مستواه.

وتبادل سان جيرمان ومونبلييه تسجيل الأهداف العكسية خلال الشوط الأول قبل أن يضع أنخيل دي ماريا الفريق الزائر في المقدمة 2-1 بعد مرور ساعة من اللقاء.

لكن أندي ديلور أدرك التعادل بعد هجمة سريعة قبل 11 دقيقة من النهاية.

وسمح خطأ دفاعي فادح من باريس سان جيرمان لمنافسه بخطف الكرة ليسددها كمارا البالغ من العمر 36 عامًا، لتصطدم بأحد اللاعبين وتغير اتجاهها في المرمى.

وتقدم مونبلييه إلى المركز الخامس متأخرًا بخمس نقاط عن سانت إيتيين الرابع.