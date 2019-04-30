”فيفا“ يكشف عن تعديل جديد في القوانين الخاصة بكرة القدم وموعد تطبيقه

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ عن تعديلات جديدة في القوانين الخاصة بكرة القدم، والخاصة بعملية ”إسقاط الكرة“.
وجاءت تلك القوانين؛ لإيقاف التعامل مع إسقاط الكرة بشكل غير عادل، وفقًا لما ذكره الحساب الرسمي لـ“فيفا“ عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“.
وجاء التعديل كالتالي:
الكرة تذهب للحارس (إذا توقف اللعب في منطقة الجزاء).
أو لاعب من آخر فريق لمس الكرة في موقع اللمسة الأخيرة – يقف جميع اللاعبين الآخرين على بعد 4 أمتار على الأقل.
وأشار الاتحاد إلى أنّ هذا التعديل سوف يطبق اعتبارًا من الأول من يونيو المُقبل.
تغييرات القوانين 2019-20:
لإيقاف التعامل مع عملية "إسقاط" الكرة بشكل غير عادل، ولمنع الإحتكاك العنيف:
⬅️الكرة تذهب للحارس (إذا توقف اللعب في منطقة الجزاء) أو
⬅️للاعب من آخر فريق لمس الكرة في موقع اللمسة الأخيرة
-يقف جميع اللاعبين الآخرين على بعد 4 أمتار على الأقل
*يطبق من 1 يونيو pic.twitter.com/hiMLqJVn5y
— FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) April 30, 2019