بعد مباراتين فقط.. كانافارو يترك تدريب المنتخب الصيني

أعلن المدافع الدولي السابق الإيطالي فابيو كانافارو،الأحد، أنه قرر التنحي عن منصبه مدربًا للمنتخب الصيني لكرة القدم، وذلك بعد مباراتين فقط له مع ”منتخب التنين“ انتهتا بخسارتين.

وأعلن بطل مونديال 2006 قراره عبر وسائل التواصل، مشيرًا إلى أن تركيزه منصب الآن على عائلته ووظيفته الأخرى كمدرب لنادي دوري السوبر الصيني غوانغجو إيفرغراند.

وأوضح عبر موقع ”ويبو“ الموازي لتويتر في الصين:“مع كل احترامي للصين كبلد عظيم، أشعر أنه من الضروري الإعلان عن قراري التخلي عن منصبي كمدرب للمنتخب الصيني للرجال“.

ولم يكن قرار كانافارو مفاجئًا لأن وصوله إلى هذا المنصب لم يحظَ بترحيب من وسائل الإعلام والمشجعين على حد سواء بسبب خبرته المتواضعة كمدرب، ثم تفاقم الوضع مع خسارة المنتخب المباراتين الوديتين اللتين خاضهما بإشرافه أمام تايلاند وأوزبكستان بالنتيجة ذاتها (0-1).

وعُيّن كانافارو مدربًا للمنتخب الصيني في منتصف مارس الماضي خلفًا لمواطنه الفذ مارتشيلو ليبي الذي قرر التنحي بعد الخسارة أمام إيران 0-3 في الدور ربع النهائي لكأس آسيا في يناير.

لكن مدرب المنتخب الإيطالي الفائز بمونديال 2006، بقي في الصين كمستشار لكانافارو (45 عامًا) الذي عانى من ضغط وسائل الإعلام بعدما اعتبرت معظمها بأنه لا يستحق المنصب بسبب فشله، حتى الآن، في إثبات نفسه كمدرب يستحق الاحترام.

وفي أول موسم كامل له مع غوانغجو العام الماضي، تنازل الفريق عن لقب الدوري المحلي بعدما احتكره طيلة 7 مواسم، علمًا بأنه أشرف في فترة سابقة على الفريق، وأقيل من منصبه العام 2014 بعد 7 أشهر فقط.

وكان أفضل إنجازات كانافارو كمدرب في الصين، الصعود بتيانجين كوانجيان إلى الدوري الممتاز العام 2016 ثم قيادته إلى المركز الثالث في الموسم التالي.

وقرار كانافارو بالتنحي عن منصبه مع المنتخب الصيني، سيغذّي التقارير عن إمكانية عودة ليبي بعد 3 أشهر فقط على رحيله.