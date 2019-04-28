والدة رابيو تهاجم ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان

عادت فيرونيك رابيو والدة لاعب باريس سان جيرمان أدريان رابيو لمهاجمة إدارة الفريق والرئيس القطري ناصر الخليفي بعد خسارة الفريق لنهائي كأس فرنسا أمام رين ولاعبه السابق حاتم بن عرفة.

وقدمت والدة النجم الفرنسي الشكر لحاتم بن عرفة على دعمه لابنها بعد الفوز وقالت: ”أشكر كثيرًا حاتم بن عرفة على تصريحاته ودعمه، لو لم يتكلم لم أكن لأتحدث بدوري“.

وكان بنعرفة قد وجه انتقادات كبيرة لإدارة باريس سان جيرمان بعد الفوز بكأس فرنسا، وقدم دعمًا لزميله السابق المبعد أدريان رابيو، وقال: ”يومًا ما سيأتي رابيو مع فريق آخر ويسبب لهم الألم هذه هي الحياة، حين تقدم السوء تحل على السوء، يجب احترام الإنسان“.

وانتقدت والدة رابيو القطري ناصر الخليفي رئيس الفريق الباريسي، وقالت: ”الرئيس اتخذ قرارًا غير عادل والكل يعرف ذلك، وبقراره زرع السم في فريقه وهو السم الذي قام بعمله في فريقه في الخمسة أشهر الأخيرة، هو نفسه قام بتفريق الفريق ونسي البعد الإنساني“.

وأضافت فيرونيك رابيو: ”حين تتخذ قرارات في الحياة فإن لها عواقب على المدى القصير والمتوسط والبعيد، لا تفهم أنه حين تكون رئيسًا فليس المهم أن تعرف كرة القدم واللاعبين فقبل ذلك يجب أن تعرف الإنسان“.