نيمار يهاجم زملاءه بعد خسارة باريس سان جيرمان لقب كأس فرنسا

انتقد الدولي البرازيلي نيمار داسيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، زملاءه بعد خسارة الفريق أمام ستاد رين، في نهائي كأس فرنسا، مساء أمس السبت.

وقال نيمار في تصريحات أبرزتها شبكة ”ESPN“: ”نحتاج أن نكون أكثر رجولة وجدية في غرفة خلع الملابس، يجب أن نتحد سويًا“.

وأضاف: ”لكن أرى الكثير من اللاعبين الشباب الذين يفتقدون للإنصات جيدًا، بل يميلون للكلام أكثر“.

وتابع: ”يجب أن ينصت هؤلاء الشباب أكثر مما يتكلمون، ففي بعض الأوقات عندما يتحدث اللاعبون الأكثر خبرة، نجد الصغار يقومون برد فعل غير جيد، وكذلك عندما يتحدث المدرب فهم يجادلون بطريقة غير جيدة، بهذه الطريقة لن يذهب الفريق إلى أبعد نقطة في المنافسة على البطولات“.

وأتم: ”نحن اللاعبون الأكثر خبرة، لذا يجب عليهم أن يحترموننا أكثر وينصتون إلينا بصورة أكبر، وكان علي الالتزام بنفس الأمر في بداية مسيرتي“.

وتعافى ستاد رين بعد تأخره بهدفين وفاز على باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي 6-5 بركلات الترجيح، بعد التعادل 2-2 ليحرز لقب كأس فرنسا، يوم السبت.