حاتم بن عرفة يسخر من باريس سان جيرمان ويوجه رسالة قوية إلى ناصر الخليفي بعد التتويج بكأس فرنسا

وجه حاتم بن عرفة، لاعب نادي ستاد رين الفرنسي، رسالة قوية إلى إدارة باريس سان جيرمان، برئاسة القطري ناصر الخليفي، عقب التتويج بلقب كأس فرنسا، مساء السبت.

وحرم رين نظيره سان جيرمان من الفوز باللقب الخامس على التوالي في كأس فرنسا، محققًا اللقب الثالث في تاريخه، بعدما تغلب عليه في المباراة النهائية بركلات الترجيح، عقب التعادل بنتيجة 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي.

ولعب صاحب الـ32 عامًا لفريق العاصمة الفرنسية بين عامي 2016 و2018، لكنه عانى من التجميد بعيدًا عن الملعب طوال الـ15 شهرًا الأخيرة، قبل الانتقال إلى رين خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال بن عرفة في تصريحات عقب المباراة لشبكة قنوات ESPN: ”هذا أعظم لقب لي، لعبنا من أجل الفوز، وباريس سان جيرمان معتاد على ذلك“، في إشارة لخروج الفريق الفرنسي من ثمن نهائي النسخة قبل الماضية وكذلك الحالية من دوري أبطال أوروبا في مباراة الإياب، رغم الفوز ذهابًا بنتيجة كبيرة، وذلك أمام برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي على الترتيب.

Really classless from the PSG president not to shake hands with Hatem Ben Arfa. pic.twitter.com/WPe6iFq7l7

— [redacted] (@seankent) April 28, 2019