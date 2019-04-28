حاتم بن عرفة يسخر من باريس سان جيرمان ويوجه رسالة قوية إلى ناصر الخليفي بعد التتويج بكأس فرنسا

وجه حاتم بن عرفة، لاعب نادي ستاد رين الفرنسي، رسالة قوية إلى إدارة باريس سان جيرمان، برئاسة القطري ناصر الخليفي، عقب التتويج بلقب كأس فرنسا، مساء السبت.

وحرم رين نظيره سان جيرمان من الفوز باللقب الخامس على التوالي في كأس فرنسا، محققًا اللقب الثالث في تاريخه، بعدما تغلب عليه في المباراة النهائية بركلات الترجيح، عقب التعادل بنتيجة 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي.

ولعب صاحب الـ32 عامًا لفريق العاصمة الفرنسية بين عامي 2016 و2018، لكنه عانى من التجميد بعيدًا عن الملعب طوال الـ15 شهرًا الأخيرة، قبل الانتقال إلى رين خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال بن عرفة في تصريحات عقب المباراة لشبكة قنوات ESPN: ”هذا أعظم لقب لي، لعبنا من أجل الفوز، وباريس سان جيرمان معتاد على ذلك“، في إشارة لخروج الفريق الفرنسي من ثمن نهائي النسخة قبل الماضية وكذلك الحالية من دوري أبطال أوروبا في مباراة الإياب، رغم الفوز ذهابًا بنتيجة كبيرة، وذلك أمام برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي على الترتيب.

Really classless from the PSG president not to shake hands with Hatem Ben Arfa. pic.twitter.com/WPe6iFq7l7 — [redacted] (@seankent) April 28, 2019

وعن شعوره بعد الفوز على فريقه السابق باريس سان جيرمان، شدد: ”كان الأمر معقدًا، كل ما فعلته سيرد إليك في يوم من الأيام، وهذا ما أخبرته للرئيس (ناصر الخليفي)، يجب احترام الجانب الإنساني، وعندما لا تفعل ذلك، فسيرد إليك يومًا ما وستدفع الثمن“.

ويمر أدريان رابيو بأزمة مشابهة لما مر به بن عرفة في صفوف الفريق الباريسي، وواصل اللاعب تصريحاته: ”في يوم من الأيام، سيعود رابيو بفريق مختلف ضد باريس سان جيرمان، وسوف يهزمهم أيضًا، هذه هي الحياة. عندما تخطئ، يعود الخطأ إليك“.

وأشار: ”ليس لدي أي شيء ضد باريس سان جيرمان، أحب النادي لأنني كنت صغيرًا، المشكلة هي المؤسسة والأشخاص المسؤولون، مرة أخرى أكرر: يجب احترام الإنسان“.

وأتم: ”هذا الانتصار يجلب لي فرحة غير عادية، بالنسبة إلي فوز مهم بشكل خاص، لا تقلل من شأن خصمك في يوم من الأيام، سيعود أقوى“.