رين يهزم باريس سان جيرمان ويتوج بكأس فرنسا

أحرز ستاد رين لقب كأس فرنسا لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه 6-5 بركات الترجيح على باريس سان جيرمان عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2 اليوم السبت.

وتقدم باريس سان جيرمان، الذي كان يسعى للثنائية المحلية، 2-صفر بهدفي دانييل ألفيس ونيمار لكن رين قلص الفارق بهدف بريسنل كيمبمبي بالخطأ في مرماه ثم أدرك ميكسر التعادل.

وأهدر كريستوفر نكونكو ركلة الترجيح الأخيرة ليحصد رين لقب الكأس للمرة الأولى منذ 1971.